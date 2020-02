No Time To Die: il dietro le quinte di uno degli scatti più suggestivi dal set

Jasin Boland, esperto fotografo che di recente ha partecipato ai set di Mulan e No Time To Die, ha svelato degli interessanti retroscena su uno degli scatti più affascinanti emersi dalle riprese del nuovo capitolo dell'agente 007.

"Una settimana piuttosto impegnata per me nel mondo dei fotogrammi" ha scritto Boland su Twitter, dove ha postato una foto della splendida Aston Martin DB5 in azione. "Piovono mie foto dappertutto ahaha! Questa è una delle mie preferite tra quelle che ho scattato sul set di No Time To Die. Ho avuto letteralmente meno di un secondo per organizzarmi e nascondere l'attrezzatura che ho utilizzato per questa immagine. Sapevo che sarebbe stato uno scatto fantastico se fossi riuscito a realizzarlo."

Come potete notare dall'insegna "edicola libreria" presente sullo sfondo dell'immagine in calce, la foto in questione proviene dalle riprese svolte in Italia, in particolare tra Matera e Gravina, di cui abbiamo avuto recentemente un assaggio dal poster IMAX di No Time To Die.

Diretto da Cary J. Fukunaga, il film firmerà l'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni dell'agente doppiozero, il quale sarà affiancato tra gli altri da Ana de Armas, Lashana Lynch e Léa Seydoux. Il villain, apparso il mese scorso sulla cover di Entertainment Weekly, sarà invece interpretato dal premio Oscar Rami Malek.