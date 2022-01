Oltre No Time To Die, quando uscirà il prossimo film su 007?

Con No Time To Die abbiamo dato l'addio al James Bond di Daniel Craig, che ha vestito i panni dell'agente 007 per ben 15 anni. Adesso è tempo di trovare un nuovo Bond. Ma quando potremmo aspettarci, dunque, di vedere il prossimo film della saga?

É impossibile al momento definire una data di uscita precisa per la 26esima pellicola della saga, tuttavia possiamo farci un'idea in base alle informazioni che abbiamo. La produttrice, infatti, ha recentemente affermato che la ricerca per il nuovo Bond sarebbe partita nel 2022, ovvero quest'anno. Diverse sono le proposte, e con una decisione così importante ancora da prendere, sembra difficilissimo che i lavori inizino molto presto.

No Time To Die è arrivato al cinema a fine 2021 dopo una serie di posticipazioni causate dal covid-19. L'annuncio del titolo di questo capitolo era arrivato nel 2019, e la lavorazione è stata piuttosto lunga, durando circa 3 anni. Considerando tutto ciò, dunque, possiamo aspettarci di vedere il prossimo James Bond nel 2024. Un paio d'anni sembrano infatti il tempo sufficiente per trovare il nuovo agente 007 e girare un altro capitolo, senza dimenticare l'incognita data dalla pandemia, che potrebbe portare a eventuali ritardi.

E voi chi vorreste vedere nei panni di James Bond nel futuro della saga? Fatecelo sapere nei commenti!