No Time to Die, qual è il significato della maschera di Safin? Ecco la teoria del fan

A differenza di altri film di 007,No Time to Die è ricco di simbolismi, tutti incarnati nel suo villain. Safin, interpretato da Rami Malek, indossa per gran parte del film una maschera bianca che è stata molto utilizzata durante la promozione del film. Ma cosa significa?

Già nella scena iniziale, Safin compare con indosso questa misteriosa maschera. Bianca, perfettamente levigata e molto inquietante. Questo elemento si ripresenterà per gran parte del film in una diretta citazione alla cultura giapponese e, secondo alcune teorie, anche a dei film passati della saga di 007. La maschera di Safin non è altro che una maschera Noh, realizzate intagliando un cipresso giapponese e dipingendola con dei pigmenti naturali. Il nome della maschera ricorda moltissimo quella di un iconico villain della saga 007.

Mentre si inizia a parlare di un possibile casting di Aaron Taylor Johnson come James Bond, non si può fare altro che svelare i "misteri" della saga. Uno dei tanti riguarda la teoria dei fan secondo cui la somiglianza tra il nome della maschera di Safin e quello del Dr. No, celebre cattivo della saga di 007, indicherebbe quanto il personaggio in realtà sia una nuova incarnazione del famoso villain di Licenza di Uccidere.

