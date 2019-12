No Time To Die: provate a indovinare quanto costa il nuovo orologio di James Bond

Con il primo trailer ufficiale di 007 No Time To Die è stato svelato anche il nuovo orologio Omega Seamaster Diver 300M edizione 007 realizzato in esclusiva per il venticinquesimo film della saga.

L'oggetto, una vera chicca per i collezionisti e gli appassionati della longeva saga cinematografica, è disponibile in ben due opzioni di vendita: quella più economica, da $8.100 dollari su un cinturino NATO, e quella più costosa da $9.200 dollari, che vanta invece un braccialetto a maglie di titanio. Ovviamente, quella che James Bond viene visto indossare nel trailer di qualche giorno fa è la seconda versione.

Qualcosa ci dice che non si tratta di un orologio speciale disegnato dalla sezione Q, che non sia a prova di proiettili e che non contenga uno spara-laser segreto utile per tagliare qualsiasi trappola la vita di tutti i giorni riserverà a chi lo possiede, ma scoprire l'ora su un quadrante da circa diecimila dollari è un'esperienza impareggiabile.

Tra l'altro, Daniel Craig è il primo Bond a collaborare con Omega per l'orologio di Bond. Craig ha anche descritto ciò che voleva in una recente intervista: "Quando abbiamo lavorato con Omega, abbiamo deciso che un orologio leggero sarebbe stato la chiave per un militare come 007. Ho anche suggerito alcuni tocchi vintage e di colori per dare all'orologio un tocco unico. L'ultimo pezzo sembra incredibile."

Qualora non lo sapeste, gli orologi per Bond sono come le Aston Martin e i martini. Fino al 1995 il personaggio ha indossato esclusivamente orologi Rolex, per poi passare appunto ad Omega, perché considerato l'orologio più accurato dal punto di vista storico per un vero uomo della Marina britannica come James Bond. James Bond è grande sui marchi, incluso il suo iconico Aston Martins. Nel film di Cary Fukunaga, in uscita ad aprile 2020, farà anche il suo esordio la nuova Aston Martin Rapide E, la prima Aston Martin completamente elettrica. La CNN ha riferito che l'auto, al momento dell'ordine, avrà un valore di circa $330mila dollari.

Se volete, comunque, potete ordinare il vostro Omega Seamaster Diver 300M edizione 007 nel link della fonte che trovate in calce all'articolo.