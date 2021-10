No Time To Die, la produttrice Barbara Broccoli: 'Non ci sono piani per degli spin-off'

Mentre No Time To Die brilla al boxoffice, la produttrice di Bond Barbara Broccoli ha ammesso che non ci sono spin-off in fase di sviluppo per il franchise, né sono attualmente in programma.

Sebbene un tempo pare fosse nei piani uno spin-off di James Bond su Jinx, la Bond Girl interpretata da Halle Berry ne La Morte Può Attendere, non sembra che in casa della spia più celebre di tutti i tempi sia un programma alcuno spin-off.

A rivelarlo è stata la storica produttrice del franchise, Barbara Broccoli, che parlando del successo di No Time To Die e dell'intera saga ha spiegato come non veda necessario allargare la narrazione ad altri personaggi.

"Il successo di questi film è dovuto al loro personaggio principale" ha raccontato ai microfoni di Fandango "Non abbiamo realizzato nessuno spin-off in passato, e non credo che abbiamo alcun piano per produrne uno in futuro. Ma chi può saperlo?".

Ovviamente nel mondo del cinema e della televisione è sempre azzardato ragionare in assoluti, e affermazioni come "mai dire mai" non potrebbero essere più calzanti, per questo la produttrice lascia comunque uno spiraglio aperto alla possibilità che un giorno possano cambiare idea al riguardo, ma Broccoli sembra abbastanza convinta che non accadrà, almeno per il prossimo futuro.

E voi, cosa ne pensate? Vorreste vedere uno spin-off di 007? E in tal caso, su quale personaggio? Fateci sapere nei commenti.