No Time To Die, la produttrice ammette: 'Avremmo dovuto fare più film con Daniel Craig'

L’avventura di Daniel Craig nei panni di James Bond è terminata con il venticinquesimo film della saga, No Time To Die, che ha messo un punto definitivo all’Era dell’attore nelle vesti della super spia. Tuttavia la produttrice Barbara Broccoli ha rivelato di avere un piccolo rimpianto sul numero di film realizzati da Craig.

Deadline ha intervistato i produttori di James Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, riguardo al futuro cinematografico del franchise senza Daniel Craig alla guida. Quando a Broccoli è stato chiesto in che momento è stata presa la decisione scioccante di uccidere Bond per la prima volta nella storia, Broccoli ha confermato la versione di Craig secondo cui il destino del buon James era segnato fin da Casino Royale del 2006.



Craig aveva raccontato in precedenza che dopo la premiere del film a Berlino, mentre si trovava in auto con Broccoli, le ha chiesto: "E se alla fine morissi?" ovviamente all’epoca i produttori non avevano ancora finito con lui. Quel primo film di Craig ottenne un successo clamoroso e quando l’attore ha chiesto poi a Broccoli: "Quanti altri film devo fare?", la produttrice ha ammesso di aver ingenuamente accettato quattro nuovi lungometraggi con Craig nel ruolo di James Bond.

Riflettendo oggi su quella decisione presa sedici anni fa, Broccoli ha ammesso che avrebbe dovuto chiedere di più da Craig, soprattutto perché il pubblico lo amava. “Avrei dovuto dire nove o dieci. Avrei dovuto mentire. Ma ho detto quattro, che era l'accordo in quel momento.”



No Time To Die è tornato al cinema in occasione del 60° anniversario e dato il successo al botteghino in piena pandemia sembra che anche il pubblico non avesse finito con Craig e avrebbe voluto vedere altre avventure del suo Bond, ma sfortunatamente non è andata così. Se siete curiosi, il regista Cary Joji Fukunaga ha svelato anche il finale alternativo di No Time To Die.