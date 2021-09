No Time To Die: la premiere sarà in diretta streaming su Facebook!

L'attesa per No Time To Die è finalmente quasi terminata. Il nuovo film della saga di James Bond sarà infatti presentato in anteprima mondiale a Londra il prossimo 28 Settembre, e l'evento questa volta coinvolgerà proprio tutti. Secondo Variety, infatti l'accesso al tappeto rosso della Royal Albert Hall sarà possibile per i fan su Facebook.

E non solo. A quanto pare, infatti sarà disponibile anche attraverso Oculus Venues, uno spazio esperienziale per il Facebook- visore Oculus VR supportato. Il pubblico non solo potrà essere virtualmente presente, ma avrà anche la possibilità di scrivere commenti e mandare domande in diretta, che potrebbero essere o meno proposte ai protagonisti. Un coinvolgimento molto importante dunque. Ovviamente anche Instagram sarà incluso nell'evento, poiché offrirà ai fan un filtro AR interattivo che consentirà loro di incorporarsi nell'iconica sequenza di apertura di 007.

Chiaramente non sarà possibile vedere il film vero e proprio, che arriverà per primo nelle sale inglesi il 30 Settembre. A presentare l'anteprima, che sarà dalle 17,30 alle 19,05 ora locale, ci sarà Clara Amfo. Si tratta di uno dei film più attesi di questa stagione, che segnerà l'addio di Daniel Craig ai panni dell'agente 007. Secondo alcune voci si inizierà presto a cercare il nuovo James Bond. Nel frattempo però salutiamo Craig, e in attesa dell'uscita del film ci godiamo il nuovo teaser di No Time To Die!