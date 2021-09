No Time To Die, parata di stelle alla premiere: arriva anche la Famiglia Reale

Dopo due anni, finalmente l’uscita di No Time to Die è vicina e tutti gli appassionati di 007 si stanno preparando a salutare Daniel Craig che ha vestito i panni di James Bond per l’ultima volta nella pellicola. La premiere del film si è svolta oggi presso la Royal Albert Hall di Londra alla presenza dei Reali e tante personalità inglesi.

Il Principe di Galles, la Duchessa di Cornovaglia e il Duca e la Duchessa di Cambridge si sono uniti a Daniel Craig alla prima mondiale di No Time To Die mentre l'attesissimo film di Bond si preparava a debuttare davanti a un pubblico costellato di star.

Craig è stato raggiunto dai co-protagonisti Lashana Lynch, Rami Malek e Lea Seydoux alla premiere.

Tra gli altri ospiti c'erano la conduttrice Claudia Winkleman, Stormzy, Geri Horner delle Spice Girls e il capitano dell'Inghilterra Harry Kane.



Un certo numero di operatori sanitari e membri delle forze armate si sono unite ai reali e alle star del film nella Royal Albert Hall per guardare il film come ringraziamento per il loro lavoro durante la pandemia di Covid.

No Time To Die segna l'ultima apparizione di Craig come 007 dopo cinque film, l’attore ha debuttato come Bond in Casino Royale del 2006 ed è apparso in Quantam Of Solace nel 2008, Skyfall nel 2012 e Spectre nel 2015.



No Time To Die, il 25° film di Bond, è stato posticipato tre volte da aprile 2020 poiché i cinema di tutto il mondo sono stati costretti a chiudere i battenti e a imporre restrizioni sul numero di spettatori a causa della pandemia.



Recentemente Craig ha risposto alla domanda sul futuro di 007 senza di lui da vero signore, mentre i fan vorrebbero Henry Cavill come prossimo James Bond. No Time To Die esce nelle sale il 30 settembre.