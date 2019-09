No Time To Die: nuove foto dal set rivelano una sequenza di 007

Express ha pubblicato in esclusiva alcune foto dal set di 007 - No Time To Die, che mostrano una sequenza in particolare del film diretto da Cary Fukunaga, con Daniel Craig per l'ultima volta nei panni dell'agente segreto più noto del grande schermo. Le foto sono iniziate a circolare dopo che dal web sono stati rimossi i video amatoriali da MGM.

Le immagini mostrano Daniel Craig in piedi davanti ad una lapide che viene fatta esplodere. Non è dato sapere a quale personaggio appartenga la lapide, anche se alcune voci parlano di Lucia Sciarra (Monica Bellucci) e Vesper Lynd (Eva Green).

La trama di No Time To Die vedrà James Bond ormai ritirato che si vede costretto a tornare in servizio quando il suo amico Felix Leiter della CIA si presenta in cerca di aiuto. Bond si metterà sulle tracce di una nuova minaccia, pericolosa e armata di nuove tecnologie.



"Si è parlato molto del fatto che sia rilevante ora a causa del modo in cui tratta le donne. Deve solo crescere ed evolversi; l'importante è che il film tratti le donne in modo adeguato. Non è necessario. Dev'essere fedele a questo personaggio" ha spiegato la sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge.

Il cast del film comprende anche Ana de Armas, Lashana Lynch, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Jeffrey Wright e Rami Malek.

Il set del film ora è in Italia, a Matera, e sono state diffuse immagini che vedono Daniel Craig in pausa proprio sul set italiano.

Ad agosto le riprese del film si sono svolte in Puglia.