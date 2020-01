No Time to Die: nuova immagine ufficiale per il doppio zero di Lashana Lynch

Fandango ha diffuso in rete una nuova immagine ufficiale tratta da No Time to Die, il venticinquesimo film della saga dell'Agente 007 James Bond che vede il ritorno per la quinta volta nei panni del protagonista di Daniel Craig, pare alla sua ultima interpretazione nel ruolo.

Nella nuova immagine esclusiva vediamo il personaggio interpretato da Lashana Lynch, che stando a quanto rivelato dalle prime indiscrezioni e poi confermato nel primo trailer ufficiale di No Time to Die darà volto e vita a un nuovo agente dell'MI6, promosso per sostituire James Bond, ritiratosi dall'azione alla fine di Spectre, con la cattura di Blofeld. Una nuova crisi di proporzioni globali costringerà però Bond al rientro in attività e ad unirsi proprio con colei che era stata incaricata di sostituirlo.

Una fonte interna ha anche fornito una descrizione della scena raffigurata nell'immagine in questione: "Si tratta di una scena cruciale posta all'inizio del film, dove M dice: 'Entra pure 007', e allora entra Lashana che è nera, bellissima e donna. E' un momento topico, uno di quelli in cui cominci a mangiare i pop-corn. Bond è ancora Bond, ma è stato rimpiazzato come 007 da questa formidabile donna. Bond naturalmente è sessualmente attratto da questa nuova 007 e usa i suoi soliti trucchetti da seduttore, ma è stupito dal fatto che non funzionino su questa donna brillante che in sostanza non ha alcun interesse in lui o nell'andare a letto con lui. Beh, di sicuro non all'inizio".

In precedenza, lo stesso Craig ha ammesso di essere stato convinto a interpretare per la prima volta James Bond da una precisa linea di dialogo: "Uno di principali motivi per cui ho scelto di interpretare James Bond in Casino Royale è stata la frase 'un vodka martini, per favore', 'agitato o mescolato?', e nella sceneggiatura io rispondevo solo 'cosa cazzo vuoi che me ne freghi?'. Ecco qui. Ho accettato di farlo per questo, perché una cosa che volevo assolutamente fare era non ripetere quanto già fatto prima. Quale era il cazzo di punto? Così ho preferito una cosa del tipo 'miscelato e via, a posto'. Ecco qua. Ho fatto del mio meglio".

No Time To Die diretto da Cary Fukunga vede nel cast anche Rami Malek, Lea Seydoux, Jeffrey Wright e il ritorno di Christoph Waltz nei panni di Blofeld, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 aprile 2020. Vi lasciamo all'analisi del trailer di 007 No Time to Die.