No Time to Die non ha convinto Pierce Brosnan: 'Mi è piaciuto Skyfall, ma l'ultimo...'

Sono passati ormai un po' di anni dall'addio di Pierce Brosnan a James Bond: l'ultima della star di Laws of Attraction nei panni dell'agente segreto al servizio di Sua Maestà risale al lontano 2002 con La Morte può Attendere, ma di tanto in tanto l'attore ha comunque continuato a buttare un occhio sul franchise, come in occasione di No Time to Die.

Mentre si parla di John Boyega come possibile James Bond per il post-Daniel Craig, dunque, proprio il nostro Pierce si lascia andare ad un commento sincero sugli ultimi capitoli del franchise, elogiando Skyfall e ammettendo di avere qualche riserva sull'ultimo No Time to Die.

"Ho visto l'ultimo ed ho visto Skyfall. Mi piace Skyfall, ma non sono molto sicuro sull'ultimo. Daniel [Craig] ci mette sempre tutto il suo cuore, è coraggioso, è forte. Ma..." è stato il breve ma esplicativo commento di Brosnan, che ha quindi implicitamente ammesso di non aver visto gli altri film del Bond di Daniel Craig, tra cui quel Casino Royale ritenuto da molti uno dei migliori in assoluto della saga tratta dai romanzi di Fleming.

Vedremo se i prossimi film di 007 si riveleranno più convincenti anche agli occhi di Pierce Brosnan: a proposito del futuro della serie, intanto, Ana de Armas ha bocciato l'idea di un Bond donna.