No Time To Die, Naomie Harris sul finale: 'Credevo lo avrebbero cambiato'

Si è fatto un gran discutere del finale di No Time To Die, del quale ha recentemente parlato anche lo stesso Cari Joji Fukunaga, ma Naomie Harries era davvero convinta che lo avrebbero cambiato prima che il film potesse arrivare nelle sale.

In No Time To Die, il James Bond di Daniel Craig si è sacrificato per permettere alla sua famiglia e al mondo di vivere un futuro migliore, e dietro la sua dipartita non si cela nessun trucco e nessun inganno.

Proprio per questo Naomie Harris stentava a credere che sarebbe stato davvero il questo il finale che avremmo visto sullo schermo.

Ai microfoni di Cinemablend, l'attrice ha rivelato i suoi sospetti dopo che l'intervistatore le ha raccontato che ad alcuni suoi colleghi e membri della crew del film erano stati dati dei copioni falsi per cercare di non far trapelare il segreto.

"Mi sarei sentita davvero oltraggiata se non mi avessero dato il finale corretto" è stata la sua risposta, anche se poco dopo ha poi ammesso "Oh mio Dio... Non ci potevo credere! Pensavo davvero che lo avrebbero cambiato alla fine, prima che arrivasse nelle sale. Ho pensato 'Ok, hanno scritto questo finale, ma non è reale. Non possono... Non possono fare una cosa del genere. Perché non è mai successo nulla di simile in nessun film di Bond, no? Voglio dire, io non l'ho mai visto succedere... Mai!"

Evidentemente non è andata così ma... Voi cosa ne avete pensato del finale di No Time To Die? Fateci sapere nei commenti.