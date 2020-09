No Time To Die a Matera: il dietro le quinte delle riprese italiane del nuovo 007

Dopo la presentazione del villain Safin interpretato da Rami Malek, No Time To Die torna a mostrarsi con una nuova featurette dedicata alle riprese italiane, e in particolare al set di Matera.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, il filmato offre uno sguardo al dietro le quinte di una scena d'azione in cui James Bond - interpretato da Daniel Craig alla sua ultima apparizione nei panni del personaggio - sfreccia a bordo di un'Aston Martin DB5 proprio per le strade della città lucana, con un breve contribuito del VFX supervisor Chris Corbould.

La sequenza in questione è stata protagonista di gran parte del materiale promozionale, tra cui lo spettacolare trailer finale di No Time To Die, ma ovviamente non vediamo l'ora di poter ammirare Bond in azione sul grande schermo: previsto inizialmente per lo scorso aprile, il film arriverà finalmente nelle sale il prossimo 12 novembre.

Oltre a Craig, fanno ritorno nel cast del nuovo capitolo anche Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Christoph Waltz e Jeffrey Wright, mentre tra le new entry troviamo Malek, Ana De Armas e Lashana Lynch.

Cosa vi aspettate dal nuovo 007? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo ai dettagli sull'album con la colonna sonora di Billie Eilish.