No Time to Die, Leshana Lynch conosce l'identità del nuovo James Bond?

Nella stessa intervista di GQ dove Leshana Lynch si lamentava delle polemiche circa il suo personaggio, Nomi, nuova agente con la licenza di 007 nell'atteso No Time To Die di Cary Fukunaga, l'attrice si è sottoposta alla macchina della verità circa le sue conoscenze sul nome del nuovo James Bond dopo Daniel Craig.

La macchina ha rivelato che l'attrice conosce effettivamente l'attore che sostituirà Craig, ma l'interprete ci ha tenuto a precisare che non è così: "Davvero non conosco il nuovo James Bond anche se quella dannata macchina dice il contrario. Io ho detto no e la macchina e chi la controllava ha detto che era una bugia. Ma dai, la verità è che non so proprio chi possa essere. E poi per quanto possa essere in buoni rapporti con Barbara Broccoli, non credo che verrebbe a dire a me il nome del nuovo James Bond".



Vi ricordiamo che 007 No Time To Die sarà l'ultimo capitolo della saga con protagonista Daniel Craig, che passerà il testimone dopo il suo lungo ciclo di film iniziato con Casino Royal e proseguito con Quantum of Solace, Skyfall e Spectre in un periodo durato quasi quindici anni. Insieme a lui per l'anticipatissimo gran finale anche vecchi amici e tanti volti nuovi: il cast all-star è infatti impreziosito dai ritorni di Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw e Jeffrey Wright, che saranno affiancati dai nuovi arrivati Rami Malek, Ana de Armas.

Grande curiosità sui loro ruoli, rispettivamente quelli del misterioso villain chiamato Safin, della nuova Bond-Girl Paloma e di una nuova 007, erede del prestigioso titolo dopo il ritiro a vita privata di James Bond: il film sarà infatti ambientato diversi anni dopo gli eventi di Spectre, con Bond richiamato in servizio per far squadra con la nuova agente doppio zero Nomi.



No Time To Die diretto da Cary Fukunaga uscirà nelle sale italiane il 2 aprile 2021, ulteriormente posticipato a causa dell'emergenza Pandemica globale.