No Time To Die, Lashana Lynch risponde ai rumor che la vogliono come nuova 007

L'era di Daniel Craig nel franchise di James Bond ha in gran parte cercato di portare l'agente 007 verso sponde più moderne, sradicandosi dagli atteggiamenti conservatori della saga soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione della donna.

Come anticipato dal trailer ufficiale di No Time To Die, venticinquesimo episodio della serie in uscita ad aprile 2020, è molto probabile che il nuovo film diretto da Cary Fukunaga abbia tutte le carte in regola per alzare ancora di più l'asticella in questo senso, soprattutto grazie alle molteplici protagoniste interpretate da Léa Seydoux, Naomi Harris, Ana De Armas e soprattutto Lashana Lynch: proprio quest'ultima nei mesi scorsi è stata al centro di un turbine mediatico, dato che secondo i rumor avrebbe interpretato la nuova 007.

Il film infatti inizierà con Bond in pensione dopo i fatti narrati in Spectre, e anche se il trailer non specifica nulla in questo senso, in questi giorni ci è stato chiarito che effettivamente il personaggio della Lynch - chiamato Nomi - è la nuova Doppio-Zero della MI6.

Su questo argomento, parlando con Empire, l'attrice ha dichiarato: "Posso dire che, sebbene le reazioni a tale voci siano state varie, adoro che la conversazione stia persino accadendo. E penso che sia davvero eccitante per i fan di lunga data, i nuovi fan, ma anche i giovani che potenzialmente potrebbero approcciarsi per la prima volta alla saga con questo film, accettare questa cosa come qualcosa che è semplicemente normale per loro. È davvero speciale per me. Che accada qualcosa del genere o meno, a questo punto non importa nemmeno per me. Parlarne è abbastanza."

