No Time To Die, Lashana Lynch:'James Bond avrebbe successo anche se fosse un bambino'

La star di No Time To Die, Lashana Lynch, ha scherzato sull'appeal del franchise di 007, dichiarando come anche un bambino di 2 anni possa interpretare con grande successo il personaggio di James Bond. Lynch interpreterà l'agente Nomi dell'MI6 nel film diretto da Cary Fukunaga con protagonista Daniel Craig.

L'ultimo film del franchise uscirà negli Stati Uniti il prossimo 8 ottobre; si tratta del 25° capitolo della saga e l'ultimo con Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007. Il film ha avuto un trascorso davvero complicato, dopo esser stato originariamente programmato per aprile 2020. Su Everyeye potete scoprire l'analisi del trailer ufficiale di No Time To Die, uscito a fine 2019.



In concomitanza con la prima ondata della pandemia di COVID-19, il film è stato rinviato per ben due volte, prima di essere definitivamente spostato alla data d'uscita attuale.

Dopo un'attesa così lunga, i fan potrebbero essere riluttanti nel vedere il film, ritenuto da molti già 'vecchio', considerando le tempistiche prolungate dell'uscita nelle sale.

In ogni caso il futuro del franchise dovrà rispondere alla seguente domanda: chi prenderà il posto di Daniel Craig?

Intervistata dal Guardian, Lashana Lynch ha dichiarato:"Siamo in un momento in cui l'industria non sta solo dando al pubblico ciò che pensa che il pubblico voglia. In realtà stanno dando al pubblico ciò che vogliono dare al pubblico. Con Bond, potrebbe essere un uomo o una donna. Potrebbero esserci bianchi, neri, asiatici, di etnia mista. Potrebbero essere giovani o vecchi. Alla fine della giornata anche se un bambino di 2 anni interpretasse Bond tutti andrebbero al cinema per vedere cosa farà questo bambino di 2 anni, no?".



Nel frattempo godetevi una nuova featurette di No Time To Die che presenta due nuove alleate di Bond!