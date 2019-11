No Time To Die: Lashana Lynch e Ana de Armas sul nuovo James Bond per l'era del MeToo

Nel corso di una recente intervista promozionale pubblicata dal The Hollywood Reporter, Ana de Armas e Lashana Lynch hanno parlato di 007: No Time To Die, e di come il franchise di James Bond si è rinnovato per l'era del MeToo.

Il ruolo canonico della Bond-Girl è infatti destinato a cambiare radicalmente con l'imminente venticinquesima uscita del franchise, che arriverà nei cinema ad aprile 2020: l'ultimo film interpretato da Daniel Craig infatti coinciderà anche col primo capitolo della serie nel mondo del MeToo e di Time's Up e, anche tenendo presente questo "dettaglio", la creatrice di Fleabag Phoebe Waller-Bridge è stata assunta per dare una nuova prospettiva femminile alla sceneggiatura del film.

"Ho letteralmente gridato quando ho sentito il suo nome per la prima volta", ha dichiarato la Lynch, che abbiamo visto quest'anno nei panni di Maria Rambeau per Captain Marvel dei Marvel Studios. "Ho pensato: 'Oh mio Dio, una ragazza britannica proprio come me. Saprà davvero come raccontare le donne di questa storia sullo schermo.'"

Il regista Carey Fukunaga e la produttrice Barbara Broccoli erano chiaramente consapevoli della necessità di modernizzare il franchise in questa direzione e, secondo quanto riferito, hanno lavorato a stretto contatto con la Lynch e la de Armas per creare un nuovo tipo di Bond-girl: ad oggi non sappiamo ancora molto di Paloma (de Armas) e Nomi (Lynch), ma si dice che, all'inizio del film, Bond si sia ritirato a vita privata e che quest'ultima abbia ereditato il nome in codice di 007.

Le due attrici non hanno confermato né smentito, ma sembra che la misteriosa agente operativa avrà un ruolo molto importante nell'economia narrativa del film. "È abbastanza ovvio che c'è un'evoluzione nel fatto che Lashana è uno dei personaggi principali del film e indossa i pantaloni - letteralmente. Io indosso l'abito, ma lei indossa i pantaloni", ha aggiunto la de Armas.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nuova foto di No Time To Die e i primi dettagli sul villain di Rami Malek.