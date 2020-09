No Time to Die, Jennifer Lopez pazza di Billie Eilish: 'Mi ha fatto amare ciò che faccio'

Dopo vent'anni di successi nella musica come nel cinema Jennifer Lopez dovrebbe pur essersi abituata ai fan che danno in escandescenze davanti a lei: pare, però, che un recente incontro con Billie Eilish abbia permesso alla star di origini portoricane di comprendere quanto mai a fondo il significato di queste reazioni.

J-Lo ha infatti raccontato di aver accompagnato la figlia ad un concerto dell'autrice di No Time to Die e di aver incontrato la giovanissima star alla fine dello show: è stato in quel momento, davanti alla ragazzina in delirio, che la celebre pop star ha ammesso di aver capito il significato profondo del proprio lavoro.

"Ho visto mia figlia impazzire per Billie Eilish... È entrata nel camerino dopo il concerto e mia figlia ha smesso di respirare. L'ho guardata, ero tipo: 'Cosa c'è?' e lei era praticamente in lacrime perché adora questa ragazza da quando aveva 8 anni. Qualunque sia la ragione, lei si sente connessa alle sue canzoni, alle sue parole, ama il suo stile. Qualunque cosa sia la fa commuovere" ha raccontato Lopez.

La cantante e attrice ha poi proseguito: "Mi ha spinto a riflettere sui miei fan, ho pensato: 'Oh mio Dio, è per questo che piangono?' Non l'avevo mai realizzato finché non ho visto mia figlia in quello stato. Per me è stata un'esperienza incredibile. Mi ha fatto amare ancora di più ciò che faccio, i miei fan, ciò che Billie fa per mia figlia. È stato come se si fosse chiuso un cerchio in quel momento. Noi amiamo Billie".

Qui, intanto, trovate la splendida performance live di Billie Eilish in No Time to Die con Hans Zimmer; di recente, invece, è stata rivelata la data d'uscita della colonna sonora di No Time to Die contenente l'omonimo brano di Billie Eilish.