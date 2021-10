No Time To Die, Jeffrey Wright sul suo ritorno in 007: 'Felice di aver chiuso il cerchio'

Il personaggio di Felix Leiter, l'agente della CIA che in più di un'occasione si è ritrovato al fianco di James bond nel corso delle varie missioni internazionali, è comparso più volte nelle saga di 007 e in questo ultimo arco narrativo è stato interpretato da Jeffrey Wright, comparso in Casino Royale. No Time To Die lo ha visto tornare ancora.

Dopo aver esordito nel ruolo in Casino Royale, infatti, Wright era tornato anche nel successivo Quantum of Solace ma era stato successivamente lasciato da parte sia per Skyfall che per Spectre, i due capitoli diretti da Sam Mendes. Felix Leiter è quindi tornato in No Time To Die dove si è chiuso il suo cerchio narrativo insieme a quello di molti altri personaggi della saga. Lo stesso Wright si è detto molto contento del suo ritorno:

"Ogni volta che un nuovo film di Bond entrava in produzione mandavo un messaggio a Barbara Broccoli che diceva: 'Ehi in tutto questo c'è Felix?' e lei rispondeva 'Felix c'è in questo'. Poi tre settimane dopo mi diceva: 'Beh, no non c'è in questo'. Quindi continuava a tenermi sulle spine. Comunque sono contento che sia tornato e visto che questo sarà l'ultimo di Daniel Craig è un buon modo di far tornare in scena Felix e chiudere questi capitoli nella storia del franchise. Sono molto grato per questo. Sono stato in grado di chiudere il cerchio della mia relazione".

Nel corso della chiacchierata con Uproxx, Wright ha parlato anche dei precedenti interpreti di Felix Leiter nella saga: "Adoro assolutamente Jack Lord nel primo film. Se non sbaglio era Dr. No [Licenza di uccidere]. Voglio dire con quegli occhiali da sole da felino e il suo rapporto con Connery era grandioso. Era proprio cool. Ha certamente influenzato il mio modo di interpretarlo. Aveva questo modo di fare alla Miles Davis, che all'epoca era l'uomo più cool dell'universo. Da quello che ho sentito però era una persona molto complicata a camera spenta, il ché ha molto senso per me".

Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di No Time To Die; inoltre, scoprire se Cary Fukunaga vorrebbe dirigere un altro film della saga.