No Time To Die, James Bond ha speso un sacco di soldi nella sua ultima missione!

I fan di James Bond si meravigliano sempre del lussuoso stile di vita di 007, parte integrante del suo personaggio. Il Bond di Daniel Craig non fa certo eccezione. Un nuovo report ha certificato che la missione in No Time To Die è la più costosa di sempre trai i film interpretati dall'attore britannico. E la classifica complessiva?

Chi è il James Bond più spendaccione nella storia del franchise? Quello che ha dovuto (o voluto) spendere cifre esagerate per finanziare il raggiungimento del proprio scopo? Nel frattempo recuperate la nostra recensione di No Time To Die.



Al primo posto Sean Connery, con 60.945 $ in totale, seguito da Roger Moore con 58.461 $ e Daniel Craig, con 43.367 $. Quest'ultimo, soltanto per No Time To Die ha speso la bellezza di 10.896 $.

Più staccati invece Pierce Brosnan con 18.670 $, George Lazenby con soli 1.474 $ e Timothy Dalton a chiudere con 809 $.



Sean Connery può vantare al suo attivo sei partecipazioni ai film di Bond, contro le sette di Roger Moore.

Le quattro missioni di Pierce Brosnan non hanno portato nemmeno la metà dei viaggi e dei lussi che Daniel Craig si sarebbe poi concesso nei film successivi.



Ora è l'alba di una nuova era per James Bond ma è difficile pensare che il futuro di 007 preveda un abbattimento dei costi.

Ultimamente Edgar Wright ha dichiarato di avere già una nuova storia per 007.