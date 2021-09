No Time to Die sarà il James Bond più lungo di sempre: ufficiale la durata del film

Da venerdì 17 settembre saranno in prevendita i biglietti per No Time to Die, la cui uscita al cinema è prevista per l'8 ottobre, negli stessi giorni di Venom: La Furia di Carnage. Dopo 18 mesi segnati dai continui slittamenti, il venticinquesimo film di James Bond sta finalmente per vedere la luce.

United Artists ha anche comunicato la durata ufficiale di No Time to Die, che ne fa il film dell'agente 007 più lungo di sempre. Durerà infatti ben 163 minuti, contro i 148 di Spectre del 2015 e i poco più di 140 di Skyfall e Casino Royale. Il primo spettacolo, inoltre, non potrà essere proiettato prima delle 16 di giovedì 7 ottobre.

L'uscita del sequel di Venom 2 anticipata al 1° ottobre, dopo l'iniziale slittamento dal 24 settembre al 15 ottobre, darà vita a una vera e propria battaglia al botteghino tra il nuovo James Bond e l'atteso film Sony / Marvel con Tom Hardy.

Come sappiamo, con No Time to Die si chiuderà la carriera di Daniel Craig nel ruolo di James Bond, L'attore ha recentemente raccontato cosa è andato storto con Quantum of Solace, mentre per il ruolo del prossimo 007 si fa sempre più insistentemente il nome di Regé-Jean Page, rivelazione della prima stagione di Bridgerton.