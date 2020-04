No Time To Die: James Bond all'MI6 in una foto del backstage

L'account ufficiale Instagram di 007 ha pubblicato una nuova immagine che ritrae Daniel Craig e Cary Fukunaga, nel backstage di No Time To Die, impegnati nelle riprese di una sequenza alla sede dell'MI6. Considerato che l'uscita del film purtroppo è stata posticipata in autunno, i fan possono consolarsi con il materiale pubblicato sui social.

No Time To Die, venticinquesimo capitolo cinematografico della saga dell'agente segreto James Bond, con Daniel Craig impegnato nell'ultima volta nel personaggio che l'ha reso famoso in tutto il mondo e che ha interpretato dal 2006 in Casino Royale.

Cinque anni dopo gli eventi narrati in Spectre, James Bond si è ritirato dai servizi segreti e vive una tranquilla vita in Giamaica. Un giorno un suo vecchio amico della CIA, Felix Leither, gli chiede aiuto. Bond s'imbarca in una missione complicata nel tentativo di salvare uno scienziato rapito ma s'imbatte nel pericoloso criminale Safin, possessore di armi estremamente distruttive.



Alla regia è stato scelto Cary Fukunaga, noto per aver guidato il timone della prima stagione di True Detective.

Fukunaga ha spiegato che No Time To Die è completamente finito e non subirà ulteriori modifiche prima della sua uscita in sala, prevista a novembre.

Nel cast di questo venticinquesimo film di Bond troviamo anche il premio Oscar Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris e Rory Kinnear.

Per il momento Christoph Waltz tace sul suo ruolo nel film. Nelle scorse settimane è stato mostrato il training di Daniel Craig per prepararsi al film.