No Time To Die, James Bond si avvicina ai 500 milioni d'incasso nel mondo

Viaggia spedito verso i 500 milioni al botteghino il nuovo film di James Bond, No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga e con Daniel Craig all'ultimo giro di giostra nel ruolo dell'agente 007. Attualmente il film ha incassato 474 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il 2° film di Hollywood più redditizio del 2021.

Ed è molto probabile che raggiunga la quota di 500 milioni di dollari d'incasso grazie al prossimo week-end di programmazione.

Grazie a questo risultato Universal può vantarsi di avere nella sua scuderia i due film che occupano le prime due posizioni, contrastando il mercato cinese a livello internazionale.



L'ultima avventura da 007 dell'attore inglese - scoprite 7 possibili eredi di Daniel Craig al ruolo di 007 - sta per superare un peso massimo del box-office come Godzilla vs Kong, diretto da Adam Wingard.

Ovviamente grande successo il film lo sta ottenendo nel Regno Unito, dov'è diventato il titolo Universal più redditizio di tutti i tempi con 96,5 milioni di dollari d'incasso, battendo il record di Mamma Mia! che durava da ben 13 anni.

No Time To Die si è preso la vetta nella storia del box-office in Paesi come Hong Kong, Ucraina, Argentina, Paraguay ed Egitto. Ricordiamo che all'appello mancano ancora la Cina, dove il film uscirà il 29 ottobre, e l'Australia, mercato nel quale è previsto l'approdo il prossimo 11 novembre.



Su Everyeye trovate la recensione di No Time To Die, il 25° capitolo della saga di James Bond.