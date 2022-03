No Time To Die, sulle Isole Faroe spunta una lapide in memoria di James Bond

Il governo delle Isole Faroe, arcipelago danese che si trova tra l'Islanda e la Gran Bretagna, ha deciso di piazzare una lapide in memoria di James Bond nel luogo in cui il celebre agente segreto, interpretato per l'ultima volta da Daniel Craig in No Time To Die, commette il più alto sacrificio.

Da qualche giorno, sull'isola di Kalsoy è apparsa una lapide che ricorda il celebre agente 007 nel luogo in cui ha perso la vita nell'ultimo capitolo della longeva saga cinematografica.

Nel tweet a fine articolo potete vedere le foto della lapide con la scritta "In Memoria di James Bond, 1962-2021", seguita da una citazione che i più attenti non faticheranno a riconoscere: "The proper function of man is to live, not to exist" (cioè: "La funzione propria dell'uomo è vivere, non esistere").

La frase viene pronunciata da M nelle scene conclusive di No Time To Die ed è attribuita allo scrittore statunitense Jack London. Ma c'è un altro dettaglio che la rende davvero significativa per il nostro agente segreto: quella stessa citazione, infatti, fu usata da Ian Fleming nel romanzo Si vive solo due volte del 1964 per il necrologio di Bond che ha inscenato la sua morte.

Sarà anche per questo che Daniel Craig ha pianto davanti a No Time To Die?

L'isola di Kalsoy probabilmente diventerà meta di pellegrinaggio dei fan più affezionati a James Bond e le Isole Faroe si preparano ad accogliere i cineturisti con un tour dedicato alle location in cui si sono svolte le riprese di No Time To Die.

Nel frattempo, proseguono le ricerche per il prossimo James Bond. Nei giorni scorsi i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno rivelato che non si tratta di un passaggio semplice: "Il fatto è che quando scegli un attore per il ruolo di James Bond non lo stai scegliendo per un solo film. Sai che dovrai convivere con la tua decisione almeno per un decennio. E ognuno ha la propria idea su cosa aspettarsi da un film di James Bond, quindi si tratta di una decisione estremamente difficile".