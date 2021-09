No Time To Die, che ruolo avrà Madeleine Swann? Scoprite questa inquietante teoria

L'uscita di 007 No Time To Die è vicinissima, e le aspettative per l'ultimo capitolo dello James Bond di Daniel Craig sono altissime: una, in particolare, riguarda il ruolo di Madeleine Swann, il personaggio interpretato da Léa Seydoux.

Come si è visto dai numerosi trailer del film, Madeleine Swann apparentemente nasconde un enorme segreto che potrebbe "distruggere" l'agente segreto di cui si è innamorata durante il precedente episodio della saga, Spectre. E una delle teorie più inquietanti sull'oscuro segreto di Madeleine Swann la collega proprio alla SPECTRE, la micidiale organizzazione terroristica di cui faceva parte anche suo padre, Mr. White (Jesper Christensen).

La possibilità più terribile, secondo la teoria, è che la dottoressa Swann abbia lavorato per la SPECTRE per tutto il tempo e che la sua storia d'amore con James Bond sia un piano diabolico per distruggerlo. La sua esperienza come psicologa del resto la rende il 'soldato' ideale per un'operazione simile, e non è difficile immagine che il temibile Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) possa aver architettato una cosa simile. Che l'arma segreta del villain per distruggere 007 sia proprio la storia d'amore tra Madeleine e James? E' importante notare comunque che nel trailer Madeleine sembra essere dalla parte di Bond, nonostante tra i due sembri esserci più di qualche tensione: che 007 abbia scoperto il piano della Spectre, o che sia stata proprio lei a confessarglielo, dopo essersi innamorata davvero di lui? La teoria è certamente interessante, e vedremo come sarà sviluppato il rapporto tra i due personaggi ora che la drammatica storia del tormentato James Bond di Daniel Craig sta per giungere al termine.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. No Time To Die uscirà il 30 settembre: per altri approfondimenti scoprite la storia dei due 007 dimenticati.