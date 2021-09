No Time To Die, incidente hot per la Bond Girl Ana De Armas: alla prima va fuori di seno

Ana De Armas è la Bond Girl di No Time To Die, la 25esima pellicola dedicata all'iconico Agente 007 e, proprio nel corso della prima del film avvenuta nei giorni scorsi a Londra, l'attrice è incorsa in un piccolo (e sicuramente graditissimo per il pubblico) incidente hot.

Mentre si apprestava a scendere dall'auto, l'attrice vestita con un abito nero di raso dalla profonda scollatura, ha messo incautamente in mostra più del dovuto il suo decolleté. Infatti, la spallina del vestito si è inavvertitamente spostata facendo intravedere il suo capezzolo. Naturalmente la bellissima e sensualissima Ana de Armas non si è fatta assolutamente prendere dal panico e ha subito sistemato l'abito che tra l'altro, era caratterizzato anche da un clamoroso spacco.

Al di là di questo piccolo incidente hot, l'ex di Ben Affeck si è mostrata particolarmente a suo agio alla prima di No Time To Die con la Famiglia Reale inglese e in molti ritengono che abbia addirittura rubato la scena alla elegantissima Kate Middleton. Al di là questo gossip però, ora questo longevissimo franchise cinematografico deve trovare un nuovo James Bond.

I nomi papabili sono davvero tanti e addirittura Henry Cavill si è proposto per il ruolo di un antagonista dell'Agente 007. Naturalmente per adesso non vi è nulla di concreto e continua anche a farsi strada l'ipotesi di un Bond di colore o addirittura donna. Staremo a vedere come realmente andranno le cose.