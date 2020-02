No Time To Die potrebbe incassare anche $100 milioni di dollari al debutto

Si avvicina sempre di più il giorno del debutto di 007: No Time To Die, attesissimo quinto e ultimo film della saga bondiana con protagonista Daniel Craig nei panni dell'agente segreto al servizio segreto di Sua Maestà, e di conseguenza gli analisti iniziano a fare i loro calcoli.

Nel caso specifico del film diretto da Cary Fukunaga, il venticinquesimo capitolo del franchise in arrivo a ben 5 anni di distanza dall'ultimo film Spectre (quasi un record: la massima distanza fra un episodio e l'altro durò sei anni, dal 1989 al 1995, anni che separano Vendetta Privata e GoldenEye) le prime proiezioni a lungo termine per il primo fine settimana del film al botteghino prevedono una forbice tra $75 milioni di dollari e i $100 milioni di dollari, cifre che come sempre fanno riferimento solo al mercato domestico.

Skyfall nel 2012 raggiunse un'apertura stellare negli Stati Uniti con $88,4 milioni, ma quel film oltre a celebrare il 50esimo anniversario della saga godette anche di una notevole spinta grazie al fattore qualità (tanto che divenne il più alto incasso per un film di Bond di sempre e l'unico a superare il miliardo). No Time To Die sarà avvantaggiato dalla poca competizione in cartellone (gli altri film in quel periodo saranno The New Mutants, Trolls World Tour e Antlers), ma lo svantaggio di arrivare in un mese primaverile: sia Skyfall, che Casino Royale (nel 2006, $40,8 milioni all'esordio ) e Spectre ($ 70,4 milioni all'esordio) uscirono in mesi autunnali/invernali, tra ottobre e novembre, mentre Quantum of Solace, che uscì a marzo nel 2008, non ottenne la stessa fortuna.

Fuori discussione la possibilità per il film di Craig di superare il record del maggior debutto per il mese di aprile, stabilito a $357,1 milioni di dollari da un film piccolo e sconosciuto intitolato Avengers: Endgame.

007: No Time To Die arriverà in Italia il 9 aprile. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un nuovo spot del film e agli indizi sulla trama contenuti nel brano di Billie Eilish.