No Time To Die, un'idea di Daniel Craig per Casino Royale ha ispirato il film: ecco quale

No Time To Die è anche l'addio di Daniel Craig a Bond, circa quindici anni dopo la sua prima apparizione, Casino Royale. Sebbene non sia lo 007 più prolifico (Roger Moore ne ha collezionati ben 7), a causa dei ritardi nell'uscita dell'ultimo film Craig sarà il Bond più longevo. Ora l'attore ha svelato un particolare sul film.

L'idea alla base di No Time To Die è quella a cui l'attore aveva pensato per Casino Royale. Ecco le sue parole, anche in relazione alla sua scelta iniziale di abbandonare Bond nel 2015:"Ho finito Spectre con una gamba rotta. Non mi lamento di questo, è semplicemente così che è andata. Ho dovuto chiedermi: ero fisicamente in grado di farne un altro o volevo fisicamente farne un altro? Perché quella telefonata a tua moglie che dice 'Mi sono rotto una gamba' non è piacevole. Ma ho avuto una pausa. Sono passati cinque anni e abbiamo avuto un'idea che avevo avuto per Casino Royale" ha spiegato Craig.



La star prosegue:"Ne ho parlato con Barbara [Broccoli, produttrice del franchise] e lei ha detto 'Si, fallo'. Abbiamo ampliato quell'idea e quella è diventata la trama o almeno ciò a cui miravamo e sono molto molto felice per averlo fatto".

In sostanza l'idea in questione sarebbe quella che vede James Bond in pensione e richiamato per un ultimo anno di lavoro dopo anni lontano dalla vita da spia.

I fan ricorderanno che in origine No Time To Die era designato per Danny Boyle alla regia:"Sono un grande fan di Danny [Boyle] e mi piacerebbe lavorare con lui. Non ha funzionato. Il problema è che con i film di Bond non c'è nascondiglio. [...] Arriva un punto in cui dici 'Non funziona, mi dispiace'. Ma ho un enorme rispetto per Danny. Lo adoro tantissimo".



