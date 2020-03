No Time to Die, Hans Zimmer sul theme di Billie Eilish: 'La canzone perfetta per il film'

Nel corso di una recente intervista concessa a Vulture, Billie Eilish, il fratello Finneas e Hans Zimmer hanno parlato dell'elaborazione della theme song che comparirà nei titoli di testa di No Time to Die, il venticinquesimo film della saga di James Bond, l'ultimo con protagonista Daniel Craig.

Nel corso dell'intervista, la cantante americana ha parlato delle prime versioni del brano, spiegando che in principio aveva provato a comporla con la chitarra ma che "non funzionava, a quel punto abbiamo avuto un brutto blocco creativo". Poi Finneas si è messo al pianoforte a ha suonato un piccolo riff, "che è la prima cosa che sentite del brano", ha aggiunto la Eilish. "Improvvisamente, tutto aveva di nuovo senso e abbiamo scritto il resto".

Dopo aver concluso la composizione del brano, questo doveva ricevere l'approvazione di Hans Zimmer, a Los Angeles, incaricato della colonna sonora per il film, e che aveva già ricevuto diverse proposte a vari artisti. "Non vi dirò chi, ma mi metterò un po' nei guai e non m'importa: non sono riuscito ad andare oltre l'intro (delle altre canzoni)". Ma una volta sentito il brano di Billie e Finneas Eilish, sapeva che si trattava di quello giusto: "Era quella la sensazione. Era tutto. E' la canzone perfetta per il film: nella sua pacatezza, in qualche modo, hai come un'enorme panorama tutto di fronte a te".

I tre hanno poi passato alcuni giorni insieme a registrarlo: "Abbiamo sperimentato un po', con circa 70 persone", ha aggiunto Zimmer. Quando il brano non era ancora pienamente concluso, Zimmer ha mostrato un primo montaggio del film ai due fratelli per permettergli di completarlo al meglio; questo ha permesso la creazione dell'ultimo swing della canzone, dove la cantante fa: "No time to diiiyyyeeee".

No Time to Die uscirà a novembre negli Stati Uniti e in Regno Unito.