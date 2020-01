No Time to Die: Hans Zimmer conferma il suo coinvolgimento come compositore

Lo avevamo già riportato in precedenza, ma adesso sono arrivate le conferme sia dalla produzione che dal diretto interessato in persona: Hans Zimmer si occuperà della colonna sonora ufficiale di No Time to Die, il venticinquesimo film della saga di James Bond diretto da Cary Fukunaga.

La voce dell'ingresso in extremis di Zimmer nel film circolava già da diversi giorni, ma adesso è ufficiale. Ricordiamo che delle musiche del film si sarebbe dovuto occupare Dan Romer - che aveva già collaborato con Fukunaga sia in Beasts of No Nation che nella serie Maniac - e che è stato più volte allontanato dal progetto in seguito a varie "divergenze creative". Per Zimmer si tratterà della prima volta nel franchise di James Bond, e non è insolito che il celebre musicista viene chiamato per sostituire all'ultimo minuto qualcun altro, era già successo infatti per Blade Runner 2049, quando sostituì il compianto Jóhann Jóhannsson; attualmente, Zimmer è al lavoro sulle musiche di Dune, kolossal fantascientifico che lo vedrà riunito con Denis Villeneuve e progetto per il quale ha dovuto rinunciare all'ennesima collaborazione con Christopher Nolan e il suo Tenet, che invece avrà le musiche di Ludwig Göransson.

Intervenuto su Twitter, Zimmer non ha commentato con le parole il suo ingresso nel franchise, ma semplicemente con il logo stilizzato della pellicola. Più loquace invece l'account Twitter della produzione, che scrive: Hans Zimmer comporrà la colonna sonora di No Time to Die. Il regista Cary Jogi Fukunaga ha commentato: "Sono più che eccitato all'idea che Hans si occupi delle musiche di No Time to Die. Le musiche di Bond sono sempre state iconiche e io sono già stato testimone di un pizzico del genio di Hans che ha abbracciato l'eredità di Bond".

Zimmer, così, aggiunge un altro grande blockbuster a quelli su cui ha già messo la firma: film indimenticabili come Inception e Interstellar, cinecomic come L'uomo d'acciaio e Batman v Superman o kolossal epocali come Il gladiatore.

Per Daniel Craig sarà la quinta volta nei panni del personaggio principale della saga, dopo averlo interpretato in Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. Su queste pagine potete recuperare il primo trailer di No Time to Die.

No Time to Die vedrà il ritorno in servizio di James Bond - che per l'ultima volta avrà il volto di Craig - a causa di una minaccia di proporzioni globali dopo che questi si era ritirato a vita privata al termine dell'ultimo Spectre. Diretto da Cary Fukunga, il film vede nel cast anche Rami Malek, Lea Seydoux, Jeffrey Wright e il ritorno di Christoph Waltz nei panni di Blofeld, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 aprile 2020. Vi lasciamo all'analisi del trailer di 007 No Time to Die.