No Time To Die, godetevi lo straordinario poster IMAX del film con Daniel Craig

A soli dieci giorni dall'uscita nel film nelle sale italiane e dopo il commento commosso di Daniel Craig su No Time To Die, il venticinquesimo capitolo del franchise di 007 diretto da Cary Fukunaga continua la sua campagna promozionale pre-lancio, questa volta regalandoci un magnifico art-poster ufficiale IMAX.

Come recita la sinossi ufficiale di No Time To Die,



"Cinque anni dopo gli eventi di SPETRE e ormai ritiratosi dal MI6, James Bond vive una tranquilla esistenza in Giamaica. Quando il suo vecchio amico Felix Leiter, agente CIA, si presenta da lui con una richiesta d'aiuto, Bond decide di mettersi in missione per salvare la vita di un certo Walda Obruchev, uno scienziato rapito da un nemico molto pericoloso. Aiutato da Nomi, nuova agente 007, il protagonista si metterà sulle tracce di questa misteriosa figura appartenente anche al passato di Madeleine, Lyutsifer Safin, un tempo anche affiliato alla Spectre e ora intenzionato a scatenare una minaccia di proporzioni globali".



Nel cast di No Time To Die troveremo anche Rami Malek, Lea Seydoux, Leshana Lynch, Christoph Waltz, Ben Whishaw e Ralph Fiennes, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 30 settembre 2021.



Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla durata ufficiale di No Time To Die.