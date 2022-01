No Time To Die: l'ultimo film della saga torna nei cinema USA, punta al miliardo?

La Universal ha comunicato l'intenzione di distribuire nuovamente No Time To Die nelle sale americane. L'ultimo film con protagonista il James Bond di Daniel Craig tornerà esclusivamente nelle sale IMAX a partire dal prossimo 21 gennaio. Capace di incassare quasi 800 milioni di dollari nel mondo è difficile però che il film raggiunga il miliardo.

Attraverso un post su Instagram dall'account ufficiale di 007 scopriamo che No Time To Die sarà nuovamente nelle sale americane, in esclusiva nelle sale IMAX. Negli Stati Uniti l'ultimo film di 007 con Daniel Craig ha incassato oltre 160 milioni di dollari, mentre nel resto del mondo la pellicola di Cary Fukunaga ha raggiunto un totale complessivo di 774 milioni. Difficile quindi che con questa nuova distribuzione No Time To Die riesca a raggiungere il traguardo del miliardo di dollari, ma forse approfittando della leggera flessione del mercato potrebbe comunque fare un buon risultato.

Ricordiamo che il maggior incasso dell'ultima settimana è stato Scream 5 con appena 35 milioni di dollari.

In una recente intervista, il regista Fukunaga ha svelato che l'incipit di No Time To Die anticipava il finale del film: La scena di apertura di No Time to Die ha visto James recarsi in visita alla tomba di Vesper, su quella tomba c’era un’incisione che mostrava due scheletri che reggevano uno stendardo con una frase scritta in latino. "C'è anche un easter egg davvero importante su quella tomba che Bond visita a Matera", ha spiegato Fukunaga ai microfoni di Variety. "Sulla tomba di Vesper ci sono due scheletri che reggono uno stendardo scolpito nella pietra. E c’è una frase scritta in latino che ho visto sulla basilica principale dove si trova il ponte. La frase dice: 'Quello che sei, io ero una volta e quello che sono, diventerai'. Così, il finale è stato scritto all'inizio".

In un'altra intervista, Fukunaga ha rivelato anche il finale alternativo di No Time To Die.