No Time to Die è il film della saga di James Bond più costoso di sempre

Mancano pochi mesi all'uscita nelle sale del nuovo film della saga di James Bond, No Time to Die, quinta e ultima performance di Daniel Craig nelle vesti dell'agente 007. Il film diretto da Cary Fukunaga sarà il titolo più costoso all'interno della celebre e longeva saga dell'agente segreto più famoso del grande schermo.

Secondo The Hollywood Reporter, No Time to Die è arrivato alla cifra di 250 milioni di dollari, superando quello di Spectre di 5 milioni.

Nel report di THR non sono stati comunicati i motivi per i quali il film abbia raggiunto una cifra così alta ma in ogni caso le riprese stanno terminando, a distanza di sei mesi dall'avvio della produzione. In generale i film di Daniel Craig sono risultati sempre più costosi nel corso degli anni, partendo dai 150 milioni di dollari di Casino Royale.



Voci affermano che il budget possa essere incrementato a causa del compenso di Daniel Craig, lievitato anche per cercare di convincerlo a rimanere anche per il prossimo film, nonostante l'attore abbia annunciato che abbandonerà il ruolo e i rumor sui successori sono già partiti da diverso tempo.

Alla sceneggiatura ha partecipato anche Phoebe Waller-Bridge e Daniel Craig si è infuriato per una domanda allusiva riguardo l'autrice da parte di un giornalista.

Nel frattempo il cantautore Tom Walker ha affermato di voler realizzare la canzone di 007 per il film. No Time to Die è prodotto da Metro-Goldwyn-Mayer e EON Productions.