No Time to Die sarà un film da record per Jeffrey Wright: ecco perché

Quanto lo stiamo attendendo questo No Time to Die? Il film che segnerà l'addio di Daniel Craig a James Bond ha subito come tante altre produzioni gli effetti di questa pandemia, accumulando rinvii su rinvii che ancora oggi ci impediscono di essere in sala a dire addio ad uno degli 007 più amati di sempre.

Prima o dopo, comunque, il momento dell'esordio arriverà e siamo sicuri che allora saranno in tanti a festeggiare: primi fra tutti i membri del cast, tra cui un Jeffrey Wright che, con l'uscita di No Time to Die, potrà celebrare il raggiungimento di un personalissimo record legato alla saga dell'agente segreto di sua maestà.

Wright sarà infatti il primo attore ad aver interpretato per tre volte l'agente della CIA Felix Leiter in un film di 007: un traguardo sicuramente importante che testimonia quanto l'attore sia stato importante per il nuovo corso di James Bond, avendo dato volto ad uno dei suoi personaggi più importanti con personalità e carisma.

E voi, avete apprezzato il Felix Leiter di Jeffrey Wright? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Mads Mikkelsen ha ammesso di sperare in un nuovo 007 con Daniel Craig; ecco, intanto, per quando è prevista l'uscita italiana di No Time to Die.