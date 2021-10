No Time To Die: boom di visualizzazioni dei film con Daniel Craig, come vederli in Italia?

Quando al cinema arriva un nuovo capitolo di un franchise radicato nell'immaginario popolare solitamente ne beneficiano anche gli altri film, che diventano protagonisti di rewatch 'preparatori' alla visione dell'ultima creazione. Un po' è quello che sta accadendo con No Time To Die e il resto dei film di 007 con Daniel Craig.

No Time To Die ha avuto un inizio stellare al botteghino internazionale prima di arrivare anche nei cinema britannici, incassando 119 milioni di dollari, e marcando il giorno d'apertura con il maggior incasso del Regno Unito dal 2019.



E mentre in Europa il film fa incetta di guadagni, negli USA dovranno aspettare ancora qualche giorno. Nel frattempo i fan si stanno 'preparando' con la visione in streaming dei film precedenti di 007 che hanno visto protagonista Daniel Craig.

Secondo FlixPatrol, Spectre è il titolo numero uno in graduatoria su Amazon, con Casino Royale e Skyfall che si piazzano in nona e decima posizione.

Più in basso nelle classifiche al 26° posto c'è Quantum of Solace.

Ora nelle sale c'è l'ultimo tormentato capitolo, diretto da Cary Fukunaga, con protagonista Daniel Craig, che abbandonerà il ruolo dopo questa performance. L'attore britannico ha dichiarato che sarà ricordato come il Bond più scontroso della storia. Nel cast del film, co-scritto anche dalla star di Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, anche Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Christoph Waltz e Ralph Fiennes. Per quanto riguarda l’Italia, i film di James Bond con Daniel Craig li trovate a noleggio o acquisto su Rakuten TV e Apple TV (Casino Royale anche su Prime Video).



