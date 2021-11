No Time To Die, il film chiuderà in perdita? MGM risponde e mette a tacere i rumors

Nei giorni scorsi si sono diffuse voci secondo cui il venticinquesimo film di James Bond, No Time to Die, avrebbe chiuso la sua corsa al botteghino perdendo milioni di dollari. Dopo i ritardi dovuti alla pandemia la pellicola è finalmente arrivata al cinema due mesi fa e ora MGM, la casa dello studio di 007, ha risposto a queste voci.

La compagnia di cineproduzione riferisce che queste voci sulle perdite di No Time to Die non potrebbero essere più lontane dalla verità: “Fonti anonime e non informate che suggeriscono che il film perderà denaro sono categoricamente infondate e, in parole povere, non vere. Il film ha superato di gran lunga le nostre stime cinematografiche in questo lasso di tempo, diventando il film di Hollywood con il maggior incasso nel mercato internazionale e passando F9 per diventare il film di Hollywood con il maggior incasso dalla pandemia. Con l'uscita PVOD del film che sta già facendo affari stellari per la visione domestica, il tutto continuando a tenere bene nelle sale, No Time To Die guadagnerà un profitto per MGM, sia come titolo di film individuale che come parte dell'incredibile libreria di MGM.”

No Time To Die è diventato il film di Hollywood con il maggior incasso in tutto il mondo nel 2021 durante una pandemia in corso. Al momento, l’ultimo film di Daniel Craig nei panni dell’agente 007 ha incassato circa 758,1 milioni di dollari. Questi freddi numeri sono decisamente a circa $ 142 milioni di distanza dal punto di pareggio comunemente menzionato dai rumors di $ 900 milioni di dollari. Questo successo potrebbe aver già realizzato un profitto per un film che sembrava non arrivare mai in sala a causa della situazione mondiale. Non perdetevi la nostra recensione di No Time to Die che uscirà in 4K UHD, Blu-ray e DVD il 21 dicembre.