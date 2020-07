No Time To Die sarà l'ultimo film in cui 007 guiderà una Aston Martin?

Per il capitolo conclusivo con Daniel Craig la partnership tra James Bond e la nota casa automobilistica tornerà più forte che mai, proponendo 007 alla guida di ben 4 Aston Martin, ma in futuro le cose potrebbero cambiare sensibilmente...

Sarebbe davvero un peccato poiché, insieme all'immancabile Martini (agitato, non mescolato) e ai vari gadget, le auto extra lusso che compaiono nei vari film hanno contribuito in maniera sostanziale a definire il personaggio. Il problema è che l'azienda di auto starebbe attraversando un periodo particolarmente problematico a causa della pandemia, e nell'ultimo resoconto finanziario si legge di una perdita di quasi 300 milioni di dollari rispetto alla prima metà del 2019.

I vertici hanno fatto sapere che nel prossimo futuro il brand Aston Martin dovrà necessariamente attraversare una fase di transizione in vista di un riposizionamento nel mercato internazionale. Yahoo riporta che la casa di produzione avrebbe intenzione di concentrarsi maggiormente sul settore dei 4x4, nell'ottica di attrarre anche un pubblico più femminile.

Se il brand dovesse ridimensionarsi è possibile che il nuovo Bond decida per allora di cambiare stile e guardare altrove, ma è ovviamente troppo presto per dirlo. Per il momento possiamo goderci la fiammante Aston Martin Valhalla che Daniel Craig utilizzerà per dire addio al personaggio.