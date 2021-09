No Time To Die: una featurette presenta due nuove alleate di Bond!

Il James Bond di Daniel Craig tornerà presto sui nostri schermi in No Time to Die, film diretto da Cary Joji Fukunaga. Come sappiamo, Craig darà l'addio al ruolo con questa pellicola, e pare che al posto suo potrebbe arrivare Regé-Jean Page, star di Bridgerton. In una recente featurette è stato presentato chi sarà al fianco dell'agente nel film.

La featurette che potete vedere in cima all'articolo, presenta i personaggi interpretati da Ana de Armas e Lashana Lynch, nuove agenti che aiuteranno James Bond a raggiungere i suoi obiettivi nel film. Presumibilmente almeno, perché i fan non sanno ancora fino a che punto fidarsi di queste figure, considerando che il franchise ci ha abituati a colpi di scena e azione.

Nella pellicola vedremo un Bond che ha lasciato il servizio e si gode finalmente una vita tranquilla in Giamaica. Tuttavia la sua pace durerà poco. Infatti, il suo vecchio amico della CIA, Felix Leiter, un giorno si presenta chiedendo aiuto. L'uomo gli propone una missione per salvare uno scienziato rapito, che si rivelerà molto più infida del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso criminale armato di una nuova pericolosa tecnologia.

Come già anticipato, dopo No Time To Die, Daniel Craig darà l'addio al ruolo, e proprio l'attore ha recentemente dichiarato di aver amato interpretare l'agente 007. Un viaggio iniziato per lui nel 2006 con Casino Royale, e che si concluderà con questa ultima, grande avventura. Chi vi piacerebbe vedere dopo Craig nel ruolo? Fatecelo sapere nei commenti!

No Time to Die arriverà nelle sale l'8 Ottobre.