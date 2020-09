No Time To Die, un fantastico poster con Daniel Craig anticipa un nuovo trailer ufficiale

Arriva come una notizia del tutto confortevole questo nuovo poster ufficiale dell'attesissimo 007 - No Time To Die, perché oltre a confermare la data d'uscita a due mesi e mezzo di distanza, la locandina con Daniel Craig nei panni di James Bond (per l'ultima volta) anticipa anche l'arrivo di un nuovo full trailer per domani, 2 settembre.

Diretto da Cary Fukunaga, a cui è stata affidata la regia del film dopo l'abbandono di Danny Boyle, il film vede anche il ritorno nel cast di Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Christoph Waltz e Jeffrey Wright. Tra le new entry, oltre al già citato Malek, troveremo anche Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch e Billy Magnussen.

In 007: No Time To Die, venticinquesimo (e più costoso della saga di Bond) capitolo dell'acclamato franchise nato dai romanzi di Ian Flaming, l'agente 007 ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica, quando è costretto a tornare in azione per aiutare il suo amico Felix Leiter della CIA.



No Time To Die uscirà nelle sale inglesi il prossimo 12 novembre 2020, dopo essere stato posticipato di ben sette mesi a causa della Pandemia da Coronavirus. La data ufficiale italiana non è ancora stata comunicata, ma potrebbe anche arriva una o due settimane in anticipo per approfittare delle festività di ogni santi.