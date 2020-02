No Time To Die: disponibile la colonna sonora realizzata da Billie Eilish

L'astro nascente della musica internazionale, la diciottenne Billie Eilish, ha aggiunto un altro incredibile tassello al proprio curriculum artistico, diventando la più giovane persona a realizzare un tema musicale per un film di James Bond. Poche ore fa la musica, intitolata No Time To Die come il film, è stata pubblicata in tutto il mondo.

Billie Eilish ha raggiunto diversi record nonostante una carriera ancora gli albori; ha vinto i quattro Grammy Awards più importanti in una sola notte ed è entrata di diritto nella storia della musica.

I produttori di Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno dichiarato:"Billie e Finneas hanno scritto una canzone incredibilmente potente e commovente per No Time To Die, realizzata in maniera impeccabile per lavorare all'interno della trama emotiva del film".



Entusiasta anche il regista, Cary Fukunaga:"Esistono pochi eletti che realizzano un tema musicale per Bond. Sono un grande fan di Billie e Finneas. La loro integrità creativa e il loro talento non sono secondi a nessuno e non vedo l'ora che il pubblico ascolti ciò che hanno proposto; una nuova prospettiva, la cui voce risuonerà per le generazioni future".

Billie Eilish è emozionata:"Assurdo far parte di questo, in ogni caso. Essere in grado di creare la colonna sonora di un film che fa parte di una saga così leggendaria è un grande onore. James Bond è il franchise cinematografico più bello che esista. Sono ancora sotto shock".

"Non esiste abbinamento più iconico tra musica e cinema come per Goldfinger e Vivi e lascia morire. Lunga vita a 007" ha dichiarato Finneas.

Nel frattempo il MoMa ospiterà una retrospettiva su Daniel Craig mentre nei giorni scorsi è stata pubblicata una nuova immagine di Rami Malek nel film.