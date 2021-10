No Time to Die, debutto da record nel Regno Unito: quasi 7 milioni nel giorno d'apertura

Dopo le ottime prevendite fatte registrare nel Regno Unito, No Time to Die è finalmente arrivato al cinema, con l'obiettivo di superare al botteghino Avengers: Endgame. L'ambizioso traguardo sembra possibile, dal momento che le prime stime parlano di quasi 7 milioni di dollari incassati in Gran Bretagna nel giorno del debutto.

Questa cifra rende il 25° capitolo della saga di James Bond il debutto più gettonato di tutti i tempi nel Regno Unito. No Time to Die è uscito in 772 sale, 25 più del record precedente, appartenente a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

I 6,8 milioni di incassi stimati per la giornata di giovedì rappresentano una cifra più alta del 13% rispetto a Spectre del 2015, che uscì al cinema di lunedì, e il 26% in meno di Skyfall del 2012, che però era arrivato nelle sale di venerdì, a ridosso del weekend.

Per i primi quattro giorni, invece, sono stati già venduti in prevendita 1,62 milioni di biglietti per No Time to Die, mentre ad assistere alla prima proiezione di mercoledì a mezzanotte sono stati circa 30.000 spettatori.

Dopo il film diretto da Cary Fukunaga, come sappiamo, bisognerà trovare un nuovo interprete per il ruolo dell'agente 007. Abbiamo recentemente scoperto quale sarà il primo ruolo dopo James Bond per Daniel Craig, mentre continua a impazzare il toto-nomi per il suo successore.