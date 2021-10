No Time to Die, Daniel Craig ha finalmente la sua stella sulla Walk of Fame!

Daniel Craig ha decisamente fatto tutto ciò che poteva per dimostrare di essere un ottimo attore: la star di No Time to Die si è imposta come uno dei James Bond più amati di sempre, ma ha anche preso parte ad altre produzioni di innegabile livello. Possibile, allora, che non figurasse ancora il suo nome sulla Walk of Fame?

Mentre Lea Seydoux parla del ritorno di Daniel Craig nei panni di James Bond, dunque, l'attore può finalmente togliersi questa nuova soddisfazione: con il suo ciclo nel ruolo dell'agente segreto di Sua Maestà ormai prossimo alla chiusura, Craig ha infatti finalmente potuto ammirare la sua personalissima stella sulla celebre strada hollywoodiana.

Un traguardo, quello della Walk of Fame, che arriva dopo un bel po' di prove attoriali di livello, dalla saga di 007 a Knives Out - Cena con Delitto, passando per La Bussola d'Oro, Millennium e tanti altri film memorabili che hanno reso la carriera del nostro Daniel assolutamente degna di uno dei più alti riconoscimenti per un attore.

Cosa ne pensate di Daniel Craig? L'avete apprezzato come attore in ruoli che esulino da quello di James Bond? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando al film in sala, intanto, scopriamo insieme cosa vuol dire il messaggio post-credit di No Time to Die.