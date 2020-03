No Time to Die: Daniel Craig spiega perché ci sono voluti cinque anni per un suo ritorno

Quando No Time to Die approderà nelle sale di tutto il mondo, il prossimo novembre, saranno passati cinque anni esatti dall'uscita del precedente film della saga, Spectre, uscito infatti il 5 novembre 2015 nel nostro Paese. Daniel Craig ha provato a spiegare il motivo di questa lunga attesa...

In un'intervista concessa a GQ Magazine, Craig ha provato a far chiarezza sul perché di una pausa durata addirittura cinque anni, la più lunga da quando l'attore ricopre il ruolo di James Bond. Quando fu scelto come successore di Pierce Brosnan, Craig aveva 37 anni, adesso ne ha 52 e nel corso del suo lavoro sui set della saga ha subito numerose ferite e colpi che ovviamente necessitano dei propri tempi di recupero. Durante le riprese di Quantum of Solace si ferì alla spalla destra durante una scena aerea, e quando saltò fuori da una finestra nel corso delle riprese in Italia si ferì nuovamente: "Ero nervoso e stressato. A quel punto tutto il mio braccio era fuoriuso".

Nondimeno, sul set del successivo Skyfall, Craig si ruppe entrambi i muscoli del polpaccio, costringendolo a una veloce riabilitazione mentre le riprese erano ancora in corso. "Non si tratta della fase di recupero, perché sai che puoi recuperare la condizione in questi casi, ma si tratta del processo psicologico che ti fa pensare che questo ti accadrà ancora". Nel successivo Spectre, difatti, Craig si lesionò il legamento crociato anteriore durante la scena di combattimento con Dave Bautista: "Pensavo solo al fatto che Dave mi avesse lanciato in aria, e ci era pure andato leggero con me. Così mi lanciò e, Dio lo benedica, ci rimisi solo il ginocchio". A causa di questo incidente, Craig dovette indossare un sostegno per tutta la durata delle riprese successive.

Questo spiega le dichiarazioni di Craig nella fase successiva all'uscita di Spectre, quando disse che avrebbe preferito tutto fuorché tornare a interpretare Bond in un altro film. "Non avrei mai voluto farne un altro in quel momento. Mi chiedevo se questo lavoro e tutto questo impegno fisico valesse la pena... e io non mi sentivo... ero fisicamente a pezzi. Quindi la prospettiva di fare un altro film era fuori discussione. Per questo sono passati cinque anni".

Ricordiamo che a causa dell'emergenza Coronavirus, Universal e Sony hanno rinviato l'uscita globale di No Time to Die da aprile al novembre. Craig ha avuto anche modo di commentare la sfortuna di quest'ultimo film del franchise finora.