No Time To Die, Daniel Craig spiega perché il suo James Bond non era ironico

In un'intervista concessa a Empire, Daniel Craig ha approfondito il motivo per il quale il suo agente 007 non era dotato di quella vena umoristica che aveva contraddistinto i suoi predecessori, in particolare la versione di Roger Moore. Craig ha lasciato il personaggio di James Bond dopo No Time To Die, appena uscito in sala.

"Per come abbiamo fatto i film, non puoi scrivere gag" ha dichiarato Daniel Craig. Nella dichiarazione completa rilasciata ad Empire, l'attore spiega:"Non ci sono restrizioni in tal senso, ma è sicuramente James Bond. Molte persone parlano dell'umorismo nei film, e c'è molto più umorismo e gag quando l'ha fatto Roger [Moore]. Ho sempre detto che mi piace fare delle gag ma nel modo in cui abbiamo fatto i film non era possibile scrivere gag. Le battute mi sarebbero sembrate fuori luogo. Ho sempre pensato che se comincio a provare a dire una battuta le persone diranno semplicemente 'No'".



James Bond sembra aver fatto molta strada dalle interpretazioni di Roger Moore tra il 1973 e il 1985; egli fu il terzo attore ad interpretare il personaggio dopo Sean Connery e George Lazenby. Gli succedettero poi Timothy Dalton, Pierce Brosnan e infine Daniel Craig. Nelle scorse ore è nata una polemica su 007 con Gravina in Puglia, dopo l'assenza del nome della cittadina pugliese tra i titoli di coda del film.

No Time To Die è stato definito un film femminista dalla co-protagonista Léa Seydoux e lo stesso Craig ha dichiarato che i suoi film hanno contribuito ad eliminare la presenza della Bond Girl all'interno della trama di 007.



