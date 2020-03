No Time To Die: Daniel Craig sognava di diventare Superman o Spider-Man, e non James Bond

Arrivato alla sua ultima esperienza nei panni dell'agente 007, l'interprete di James Bond Daniel Craig ha rivelato un simpatico aneddoto sulla sua infanzia. Se per molti quello di James Bond è un ruolo da sogno, infatti, l'attore ha rivelato che da bambino aveva per la testa altri iconici personaggi.

"La gente mi dice sempre 'Da bambino devi avere sempre sognato di interpretare James Bond'. Ma la risposta è no, non l'ho mai fatto" ha detto Craig. "Sognavo di diventare ogni sorta di altri personaggi - Superman, Spider-Man, L'Uomo Invisibile, o anche solo un cowboy vecchio stile. Ma Bond non così tanto, il che ora sembra ironico."

Nonostante ciò, ovviamente, l'attore è comunque grato di avere interpretato uno dei personaggi più iconici della storia del cinema: "Sono stato abbastanza fortunato da ottenere uno dei migliori ruoli nel cinema. Non ci sono lati negativi nell'interpretare James Bond."

Per quanto riguarda il suo futuro dopo la saga di 007, l'attore è aperto ad ogni tipo di possibilità: "Sono abbastanza sicuro di poter interpretare qualsiasi cosa. Sì, sono abbastanza sicuro di poterlo fare, o almeno di uscirne f***tamente bene."

L'uscita di No Time To Die, lo ricordiamo, è stata posticipata al prossimo novembre a causa dell'emergenza Coronavirus. Nel frattempo, vi rimandiamo al recente promo ufficiale di No Time To Die con Lashana Lynch.