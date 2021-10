No Time To Die, Daniel Craig: 'Sarò ricordato come il Bond più scontroso della storia'

Dopo ben 5 pellicole, Daniel Graig ha detto definitivamente addio a James Bond, l'iconico agente inglese che in questi giorni è al cinema con No Time To Die. I saluti sarebbero dovuti arrivare molto tempo prima ma, la pandemia ha ritardato per quasi 18 mesi l'uscita del film.

In una nuova intervista con il New York Times in cui ha riflettuto sulla sua eredità come 007, Daniel Craig ha scherzato sul fatto che da i posteri potrebbe essere considerato il più burbero e scontroso James Bond visto in ben 25 pellicole dedicate all'iconico personaggio creato dalla geniale penna di Ian Fleming.

"C'è una coerenza di base che volevo mantenere nella mia interpretazione. Forse sarò ricordato come il Bond più scontroso della storia. Non lo so. Questo è solo il mio Bond e questo è stato il mio modo di portarlo in scena, magari a molti non sarà piaciuto. Posso solo dire che in fin dei conti posso ritenermi assolutamente soddisfatto".

Il debutto da record di No Time To Die sembra dargli ragione per il momento. Dopotutto Craig ha avuto il difficile compito di portare James Bond nell'era moderna reinventando quel personaggio disinvolto, geniale e promiscuo e trasformandolo in un eroe d'azione intenso e duro, come quelli richiesti dal cinema attuale. Voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Siete d'accordo con Daniel Craig? Fatecelo sapere nei commenti.