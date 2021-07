No Time To Die, Daniel Craig sul ritorno di 007: Dovevo finire la storia di Casino Royale

Mentre la MGM è stata acquistata da Amazon, cresce l'attesa per 007 No Time To Die: il venticinquesimo episodio della saga di James Bond è stato rinviato più volte a causa della pandemia ma adesso è definitivamente atteso nei cinema di tutto il mondo al 30 settembre prossimo.

In una nuova intervista esclusiva con Total Film, Daniel Craig ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a tornare nei panni di 007 per un'ultima volta, dopo il tira e molla durato diversi anni subito dopo l'uscita del film precedente, Spectre. L'attore ha dichiarato: "Pensavo di non essere fisicamente in grado di farne un altro. Dopo Spectre avevo deciso, non sarei più tornato."

"Era così esausto dopo quel film", ha ricordato Barbara Broccoli, figlia di Albert R. "Cubby" Broccoli che, insieme al fratellastro Michael G. Wilson, gestisce la Eon Productions e ha prodotto tutti i film di Bond da GoldenEye. “Abbiamo avuto le nostre divergenze su Spectre e Daniel ha subito un grave infortunio. Fu una situazione molto difficile. Quindi aveva bisogno di un po' di tempo". E, saggiamente, Broccoli e Wilson hanno aspettato quasi due anni prima di riavvicinare Daniel Craig per proporgli di tornare nei panni di James Bond per un'ultima missione. E del resto una pausa era esattamente ciò che il dottore aveva ordinato all'attore. “Sono andato oltre e ho fatto diverse altre cose. Ho messo un po' di distanza tra me e questa saga. La mia famiglia mi ha perdonato per essere stato lontano da casa per così tanto tempo", ha aggiunto Craig ridendo, "e quando abbiamo iniziato a parlare di un ultimo film ho detto: 'Si, c'è una storia che dobbiamo finire, una storia che abbiamo iniziato in Casino Royale. Qualcosa che ha a che fare con Vesper e con la Spectre'. Poi le idee hanno iniziato a formarsi. E ho pensato: 'Okay, ci siamo'".

Wilson ha descritto l'arco di cinque film di 007 interpretati Daniel Craig come "una piccola miniserie all'interno della serie di James Bond", una definizione sposata dalla Broccoli. “Questo film è la conclusione della storia iniziata con Casino, perché l'evoluzione emotiva di James Bond arriva ad un punto che non era mai stato toccato prima. Tutto questo è piuttosto eccitante.” Per Craig, l'opportunità di esplorare un lato diverso e più profondo di Bond è stato un motivo fondamentale per accettare di tornare. “È interessante esplorare le sue emozioni, perché è un personaggio tagliato fuori. Non si sente una persona normale, perché alla fine dei conti è un assassino", spiega Craig, che considera Bond "il più lontano possibile da me". La star ha aggiunto: "In Casino Royale perde l'amore della sua vita, e poi taglia fuori tutti. In Quantum, il film imperfetto che è, parla di vendetta. E Skyfall parla del legame con M. E' un film sulla perdita. Sono grandi tematiche. E penso: 'Sì! Perché non avere grandi tematiche in questi film?' No Time To Die parlerà di amore e famiglia", afferma Craig. “Perché non ci sono tematiche più grandi La 'famiglia' di Bond è composta da Moneypenny e da Q e da M. E poi arriva Lashana [Lynch, ndr], ed è come una lontana cugina di cui non sei sicuro al cento per cento. L'ho sempre detto: nei film di Bond il mondo deve essere salvato nel primo fotogramma e nell'ultimo. Okay. Ma nel mezzo – che cazzo ci mettiamo? Nel mezzo deve essere emotivamente coinvolgente".

No Time To Die arriverà a settembre nei cinema italiani. Il film segnerà un nuovo record per Daniel Craig, che attualmente è al lavoro sul sequel di Knives Out - Cena con delitto.