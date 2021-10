No Time To Die, Daniel Craig ha ridotto i suoi stunt? Forse la 'colpa' è di Rachel Weisz

La scioccante intervista dopo l'uscita di Spectre spinse molti fan di James Bond a credere che Daniel Craig non sarebbe più tornato per un nuovo episodio, ma il nuovo No Time To Die ha spinto la star a fare pace col personaggio di 007.

Tuttavia, secondo quanto riferito, Daniel Craig durante le riprese del film ha ridotto drasticamente il lavoro di stunt in No Time to Die, anche a causa della sua età e dell'infortunio capitatogli sul set di Spectre. Inoltre, pare che dietro a questa decisione ci sia anche Rachel Weisz, moglie di Craig dal 2011, preoccupata per la salute del marito.

Il quotidiano britannico Mirror qualche tempo fa ha citato una fonte vicina alla coppia, pubblicando: "Il personaggio di Bond e il lavoro fisico che richiede è un grosso pomo della discordia. Rachel non vuole che suo marito si sforzi ancora. Daniel convive ancora con i dolori dei vecchi infortuni, che non sono mai spariti completamente. La coppia ha raggiunto un accordo su quanto lui potrà spingersi a livello fisico per il nuovo film". Lo stesso Daniel Craig in precedenza aveva detto: "Mi sono rovinato un ginocchio, mi sono fatto ricostruire la spalla destra, l'altro ginocchio è stato operato e ho avuto un infortunio al pollice". Gary Powell, coordinatore degli stunt per Craig, ha aggiunto: "Daniel è un tipo intrepido. È piuttosto difficile fermarlo. Ma convive con le ferite riportate e quei dolori rimangono con te molto tempo dopo la fine delle riprese".

Secondo quanto riferito, Rachel Weisz avrebbe anche sofferto d'insonnia per la preoccupazione che il marito subisse un nuovo infortunio. I sequel di Knives Out, molto più votati al dialogo che all'azione, sicuramente le piaceranno di più.



Per altre letture, scoprite se No Time To Die è basato su un romanzo di Ian Fleming o se racconta una storia originale. Il film è attualmente in programmazione nei cinema italiani.