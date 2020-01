No Time To Die: Daniel Craig e Rami Malek nella cover di Entertainment Weekly

I fan di James Bond stanno aspettando con ansia il venticinquesimo film della saga di 007, No Time To Die, con Daniel Craig che per l'ultima volta indossa i panni di Bond. Entertainment Weekly ha voluto celebrare l'arrivo del prossimo film con una cover che mostra James Bond al fianco del suo prossimo villain, Safin, interpretato da Rami Malek.

In No Time To Die, James Bond si è ritirato a vita tranquilla, in seguito agli eventi raccontati in Spectre. Bond è ora in Giamaica, impegnato a godersi la vita. Tuttavia riceve la visita di un vecchio amico, l'agente della CIA Felix Leither (Jeffrey Wright), il quale chiede l'aiuto di Bond per cercare di salvare uno scienziato rapito. 007 torna quindi in servizio ma l'operazione si rivela più complicata del previsto e lo metterà sulle tracce del malvagio Safin.



Prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, No Time To Die è firmato EON Productions, ed è stato girato anche in Italia, tra Matera e la Puglia. Diretto da Cary Fukunaga, No Time To Die ha visto l'aiuto in fase di scrittura di Phoebe Waller-Bridge, nota per la serie tv Fleabag. Si occuperà delle musiche di 007 Billie Eilish, giovane cantante molto popolare fra i giovani.

Nel cast di No Time To Die, oltre a Craig e Malek, anche Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux e Ana de Armas.

Johnny Marr collaborerà con Hans Zimmer per la colonna sonora del film. Nei giorni scorsi è stato diffuso uno spot della birra con protagonista Daniel Craig nei panni di James Bond.