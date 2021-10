No Time To Die: Daniel Craig, Jeffrey Wright e Billy Magnussen in una nuova foto dal set

Dopo molteplici ritardi legati alla pandemia, finalmente No Time To Die ha raggiunto le sale cinematografiche italiane lo scorso 30 settembre facendo registrare numeri da capogiro. Ora, una nuova foto dietro le quinte ci mostra Daniel Craig, Jeffrey Wright e Billy Magnussen al lavoro.

Il film segna la quinta ed ultima apparizione di Daniel Craig nei panni di James Bond, oltre a lui il film presenta anche il ritorno di Jeffrey Wright nei panni di Felix Leiter, che è stato visto per l'ultima volta interpretare il personaggio nel 2009 in Quantum of Solace.

Wright ha postato su Instagram una fantastica foto dal set che potete vedere in calce alla notizia, invitando i suoi follower ad andare a vedere il film al cinema:



"Vieni a cavalcare con i ragazzi. #NoTimeToDie. Nei cinema di tutto il mondo ORA. @007 (📷 @billymagnussen - Giorno 1)", ha scritto Wright condividendo lo scatto realizzato durante le riprese in Jamaica.



Intervistato da Uproxx, Wright ha parlato di com’è stato tornare nel mondo di Bond per la prima volta dopo dieci anni:



"Ogni volta che arrivava il momento che un altro dei Bond entrasse in produzione, mandavo messaggi alla produttrice Barbara Broccoli dicendo, 'Ehi, dov'è Felix in tutto questo?' diceva: "Felix è in questo". E poi tre settimane dopo, 'Beh, non è in questo.' Quindi mi tenevano sulle spine con queste cose. Ma, sì, ero certamente entusiasta di sapere che sarebbe tornato. E se questo sarebbe stato l'ultimo film di Daniel, per Felix fare un’apparizione era d’obbligo per completare questi capitoli nella storia del franchise. Quindi sono molto grato che, alla fine, sia andata così. Sono stato in grado di completare il cerchio."



